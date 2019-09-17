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17 Вересень 2019, Київ 09:27
Новини | Події

Вибори мера Києва пропонують провести 8 грудня

12 вересня Кличко оголосив про консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради з приводу дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання

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Позачергові вибори голови та депутатів Київської міської ради пропонують провести 8 грудня. Про це йдеться в тексті законопроєкту «Про столицю України – місто-герой Київ», який 16 вересня направили на розгляд комітету Верховної Ради з питань організації державної влади.

Згідно з документом, голову Київської міської державної адміністрації призначає та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів. Передбачається, що ця посада стане «не сумісною з будь-якою іншою посадою».

Наразі Віталій Кличко працює одночасно Київським міським головою та головою Київської міської державної адміністрації.

/**/ /**/ /**/ У місті Києві зібралися інтереси багатьох впливових людей, взагалі інтереси всієї країни – Кличко
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Конституційний суд України вважає, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду. Нині в офісі президента України Володимира Зеленського заявляють, що це рішення Конституційного суду вже не актуальне.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.

12 вересня Кличко оголосив про консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради з приводу дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання. Вони мають відбутися 17 вересня.

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