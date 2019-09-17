Вибори мера Києва пропонують провести 8 грудня

Позачергові вибори голови та депутатів Київської міської ради пропонують провести 8 грудня. Про це йдеться в тексті законопроєкту «Про столицю України – місто-герой Київ», який 16 вересня направили на розгляд комітету Верховної Ради з питань організації державної влади.

Згідно з документом, голову Київської міської державної адміністрації призначає та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів. Передбачається, що ця посада стане «не сумісною з будь-якою іншою посадою».

Наразі Віталій Кличко працює одночасно Київським міським головою та головою Київської міської державної адміністрації.

Конституційний суд України вважає, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду. Нині в офісі президента України Володимира Зеленського заявляють, що це рішення Конституційного суду вже не актуальне.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.

12 вересня Кличко оголосив про консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради з приводу дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання. Вони мають відбутися 17 вересня.