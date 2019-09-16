Кличко відповів дзеркальною пропозицією на ідею партійця «Слуги народу» провести аудит роботи КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.

«Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю», – йдеться у поширеному сайтом КМДА зверненні мера Києва на ім’я голови Державної аудиторської служби.

Таке звернення Кличка стало реакцією на заяву народного депутата зі «Слуги народу», ексгендиректора телеканалу «1+1» Олександра Ткаченка, який звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур.

«Звертаюся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом і з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва В.Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур. Аудит, який було заплановано ще за часів Гройсмана, але так і не було проведено», – написав Ткаченко на сторінці у Facebook.

Ткаченко стверджує, що «масові фінансові порушення та бюджетні зловживання вже неодноразово викривалися у ході кожної більш-менш серйозної перевірки».

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кличко назвав це рішення незаконним.

12 вересня Кличко оголосив про консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради з приводу дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання, консультації відбудуться 17 вересня.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

З іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.

Нині в офісі Зеленського заявляють, що це рішення Конституційного суду вже не актуальне.

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.