Кличко оголосив консультації про дострокове припинення повноважень Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради з приводу дострокового припинення її повноважень. Про це Кличко заявив 12 вересня перед початком пленарного засідання Київради, яке не зібрало кворуму, йдеться в повідомленні мера у фейсбуці.

«Сьогодні Київрада не зібрала кворуму. В залі зареєструвалися 46 обранців. Чому не було кворуму? Бо «працюють» з багатьма депутатами. Бо підривають і дестабілізують роботу київської влади. І це напередодні початку опалювального сезону, бюджетного процесу. Коли потрібно вирішувати багато питань із забезпечення життєдіяльності міста. Мені нецікаві чиїсь договорняки і маніпуляції! За це депутати нестимуть відповідальність перед киянами, які їх обирали. І, судячи, з усього вже скоро», – йдеться в повідомленні.

Як заявив секретар Київради Володимир Прокопів, про дату нового засідання оголосять після консультацій Кличка з головами фракцій.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Кличко назвав це рішення незаконним.

Відповідно до чинного законодавства, з одного боку, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень президента; в разі обрання нового президента голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових голів.

Крім того, президент має право достроково припинити повноваження голів місцевих держадміністрацій тільки у двох випадках: у разі прийняття відставки голови відповідної держадміністрації чи подання прем’єр-міністра про таке дострокове припинення повноважень.

З іншого боку, через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.

Нині в офісі Зеленського заявляють, що це рішення Конституційного суду вже не актуальне.

Віталій Кличко, обраний Київським міським головою у травні 2014 року, був призначений головою КМДА в червні того ж року.