За І квартал року державні банки заробили на 37% більше, ніж торік – Мінфін

Міністерство фінансів оприлюднило результати діяльності державних банків за перший квартал 2020 року. У пресслужбі відомства пояснили, що дані з’явилися із запізненням через карантинні обмеження.

«За підсумками І кварталу 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 11,1 млрд грн (на 37% більше, ніж за відповідний період минулого року (8,1 мільярда гривень), з нього 94%, або 10,4 мільярда гривень – прибуток акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», – повідомляє міністерство.

Збільшення розміру активів державних банків Мінфін пояснює зростанням обсягу міжбанківських кредитів на 25% (тобто на 22 мільярда гривень), фінансових активів, що рефінансуються Нацбанком на 13%, або на 19 мільярдів, та обсягу кредитів і заборгованості клієнтів на 5% (12 мільярдів гривень).

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«Звітний квартал також характеризувався зростанням коштів клієнтів (на 6%, або на 35 мільярдів гривень), яке відбулось внаслідок збільшення обсягів коштів фізичних осіб – на 9%, або на 30 мільярдів гривень (зростання коштів юридичних осіб склало 0,5%, або 1,2 мільярда гривень)», – йдеться в заяві відомства.

2 червня Мінфін повідомив про розміщення номінованих у національній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зі строком погашення 3, 6, 9 місяців та 1 рік.