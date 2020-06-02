Міністерство фінансів продало ОВДП на суму майже 3 мільярди гривень

Міністерство фінансів України 2 червня на суму 2 мільярди 946 мільйонів гривень розмістило номіновані в національній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зі строком погашення 3, 6, 9 місяців та 1 рік. Попит на ці папери був удвічі вищим, ніж обсяг задоволених заявок, ідеться в документах міністерства.

У Мінфіні повідомили також про зниження відсоткових ставок за всіма запропонованими до розміщення ОВДП.

Результати аукціону 2 червня набагато успішніші за результати такого ж розміщення минулого тижня – тоді вдалося залучити лише близько 1 мільярда гривень.