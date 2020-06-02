Гривня посилилася ще на дві копійки щодо долара США

Національний банк України встановив на 3 червня курс 26 гривень 80 копійок за долар, це на дві копійки менше за офіційний курс на 2 червня. Посилення гривні триває вже четвертий день поспіль – після того, як минулого тижня вперше за більш як місяць курс сягнув 27 гривень за долар.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на схожому з офіційним рівні – 26 гривень 79–81 копійка за долар, свідчать дані Finance.ua станом на 16:25 за Києвом.

За даними аналітиків сайту «Мінфін», на користь гривні грає пожвавлення економічної діяльності в Україні (підприємцям потрібна гривня, серед іншого, для виплати зарплат, оплати оренди, сировини та матеріалів) та проведення 3 травня аукціону з розміщення ОВДП. Проти гривні працює початок періоду виведення дивідендів дочками іноземних банків. У вівторок ці чинники, разом із традиційним викупом 20 мільйонів доларів із боку НБУ, врівноважили ринок.