Зеленський про навчання з 1 вересня: віримо, що другої хвилі COVID-19 не буде

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 1 вересня ситуація з COVID-19 в Україні поліпшиться, і діти зможуть піти до школи. Він сказав про це, спілкуючись із журналістами, 9 липня на Волині.

«Не можу поки що вам сказати… Ви самі бачите, що відбувається з COVID-19. Повністю у всьому світі його контролювати дуже складно, і Україна – не виняток. У нас дійсно поки що більш-менш другої хвилі немає, якщо відверто говорити... Але всім потрібно бути обережними, бо через необережність збільшується кількість хворих. Якщо відповідати про вересень… Віримо, що не буде другої хвилі, і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері і нормально спілкуватися», – сказав президент.

Зеленський додав, що Україна ще технічно не готова до переходу на дистанційне навчання. «Якщо дистанційне навчання, то потрібно, щоб у нас 3G і 4G було у всій країні. Відповідно до плану нашого віцепрем’єра Михайла Федорова, у нас з 1 липня розпочалося поліпшення зв’язку із Закарпатської області, воно йтиме до сходу України», – сказав Зеленський.

23 червня тодішня т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що робота шкіл у новому навчальному році, який розпочнеться 1 вересня, залежатиме винятково від епідеміологічної ситуації. Вона наголосила, що Міносвіти не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.