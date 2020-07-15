Степанов: дітей з температурою не пускатимуть до школи, батьки повинні приходити в масках

Дітей та вчителів з температурою не пускатимуть до школи, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

«Зараз можу сказати, що буде обов’язкове вимірювання температури для всіх працівників, які виходять на роботу до навчальних закладів, обов’язкове вимірювання температури для дітей. За температури 37,2 і вище ані працівники, ані діти не можуть допускатися до роботи або навчання», – сказав Степанов.

За його словами, батьки повинні будуть користуватися масками, коли приходитимуть до школи.

Міністр сподівається, що правила розроблять наступного тижня. Після цього їх мають подати на затвердження.

Станом на ранок 15 липня в Україні виявили 55 607 випадків COVID-19. З них 1 427 померли, 28 131 людина одужала.