Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 липня 2020, Київ 10:51
Новини | Коронавірус

Степанов: дітей з температурою не пускатимуть до школи, батьки повинні приходити в масках

Степанов: за температури 37,2 і вище ані працівники, ані діти не можуть допускатися до роботи або навчання

Дітей та вчителів з температурою не пускатимуть до школи, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

«Зараз можу сказати, що буде обов’язкове вимірювання температури для всіх працівників, які виходять на роботу до навчальних закладів, обов’язкове вимірювання температури для дітей. За температури 37,2 і вище ані працівники, ані діти не можуть допускатися до роботи або навчання», – сказав Степанов.

За його словами, батьки повинні будуть користуватися масками, коли приходитимуть до школи.

Міністр сподівається, що правила розроблять наступного тижня. Після цього їх мають подати на затвердження.

Станом на ранок 15 липня в Україні виявили 55 607 випадків COVID-19. З них 1 427 померли, 28 131 людина одужала.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG