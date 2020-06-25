МОН назвало терміни, коли учні шкіл і профтехів завершать навчальний рік і отримають свідоцтва

Школярі проміжних класів мають завершити навчальний рік до 1 липня, одинадцятих класів – до 31 серпня, а учні закладів профосвіти – до 31 липня. Такі строки завершення навчального року у школах і профтехах визначили 25 червня під час засідання уряду, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Цього року випускники шкіл і профтехів, які отримують свідоцтва про повну загальну середню освіту, звільняються від ДПА, але мають право її складати за власним бажанням, зокрема у формі ЗНО. Цим рішенням ми впорядкували етапи завершення навчального року, передбачивши час на складання тестів і занесення оцінок за них у свідоцтва як ДПА. Крім того, випускники закладів профосвіти, які також виявили бажання скласти ДПА у формі ЗНО, зможуть своєчасно отримати свідоцтво і диплом», – сказала заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона нагадала, що відсьогодні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 17 липня. Далі відбудеться додаткова сесія – з 24 липня до 10 серпня. Саме через терміни додаткової сесії випускники шкіл завершать навчальний рік останніми – впродовж 10 днів після визначення результатів, але не пізніше 31 серпня, додали у МОН.

Зміни у термінах завершення навчального року і видачі свідоцтв пов’язані із заходами, спрямованими на протидію поширення COVID-19.