Кличко заявив, що до кінця карантину навчання у школах Києва буде дистанційним

До закінчення карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, навчання у школах Києва буде дистанційним. Про це журналістам заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє «Укрінформ».

Він нагадав, що відповідно до плану уряду, повернення дітей до шкіл можливе лише на четвертому етапі виходу з карантину, до якого більшість регіонів не готові.

«Тому, зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне – до кінця карантину навчання буде дистанційним. Виходячи із цього, Департамент освіти КМДА надав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани та розробити форму дистанційного навчання. Таким чином кожна школа має можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителі», – наголосив мер.

При цьому він додав, що влада Києва зробить усе можливе, щоб, за сприятливої епідемситуації, розпочати навчальний процес у школах 1 вересня.

За даними РНБО, у Києві станом на 8 липня підтвердили 5 779 випадків інфікування коронавірусом, одужали 2 386 пацієнтів, померли 119. Лише за останню добу виявили 114 нових випадків захворювання.