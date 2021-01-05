Теніс: лише одна з трьох українок перемогла на старті кваліфікації в Абу-Дабі

Двоє з трьох українських тенісисток поступилися у першому колі кваліфікації турніру серії WTA500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

Валерія Страхова програла італійці Мартині Карегаро – 3:6, 3:6. Надія Кіченок поступилася британці Джоді Баррейдж – 2:6, 3:6.

Ще одній представниці України, Катерині Бондаренко, вдалося перемогти у трьох сетах тенісистку з Угорщини Панну Удварді – 6:7, 6:2, 6:4. За вихід у основну сітку турніру Бондаренко побореться з представницею Греції Валентіні Грамматікопулу.

В основній сітці почнуть змагання Еліна Світоліна (5) та Марта Костюк (99).

Світоліна у першому колі гратиме з американкою Джессікою Пегулою (63), а суперницею Костюк буде одна з переможниць кваліфікації.

Турнір WTA500 в Абу-Дабі з призовим фондом у 565 тисяч доларів триватиме до 13 січня.