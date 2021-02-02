Легка атлетика: Магучіх встановила світовий рекорд

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зі світовим рекордом виграла турнір у словенській Банській-Бистриці. 19-річна стрибунка у висоту «перелетіла» позначку 206 см.

Це найкращий результат в історії серед спортсменів до 20 років, крім того, це новий національний рекорд України зі стрибків у приміщенні. Також ця висота – третій результат за всю історію жіночих стрибків у висоту. Рекорд світу належить Кайсі Бергквіст – 208 см.

«Срібло» виборола ще одна представниця України – Юлія Левченко, яка взяла висоту – 1 м 96 см.

Бронзова нагорода у легкоатлетки з Білорусі Карини Демідик.

Для Магучіх це вже третя перемога в 2021 році.

Спочатку у київському турнірі «Різдвяні старти» вона показала результат – 2 м 2 см. А після на міжнародному турнірі в Італії взяла висоту 2 метри.