Керівництво Антидопінгового центру України йде у відставку через критику з боку WADA – Мінспорту

Директор Національного антидопінгового центру України Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку після оприлюднення звіту Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про виявлені порушення, повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

«Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) порушив міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою», – заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Порушення було виявлено в рамках розслідувальної операції «Геркулес» Всесвітнього антидопінгового агенства, що почалася у 2019 році та попередні результати якої оприлюднили 26 жовтня. Зокрема, було проведено розслідування звинувачень щодо існування у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, а також у тому, що НАДЦ порушив вимоги Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із завчасним попередженням.

У звіті вказано, що «операція «Геркулес» має переконливі докази того, що в 2021 році Національний антидопінговий центр України свідомо зазначив щонайменше шість допінг-проб, взятих під час змагань, як позазмагальні». WADA замовило повторний аналіз цих шести зразків – результати всіх були негативними (тобто без забороненої речовини).

У WADA зауважили, що операція «Геркулес» не знайшла жодних доказів наявності системного покриття використання допінгу у Федерації легкої атлетики України, однак було знайдено потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою. «Особа, про яку йде мова, спростувала звинувачення», вказали у WADA.

Повідомляється, що звіт WADA щодо Антидопінгового центру України не остаточним, проміжні результати відправлені для вивчення відповідним інстанціям агенства.