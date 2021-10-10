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WADA відкликало акредитацію Московської антидопінгової лабораторії

Московську лабораторію, діяльність вже припиняли у 2020 році, повідомили про рішення виконкому

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкликало акредитацію московської антидопінгової лабораторії.

Як повідомило агентство Reuters, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства WADA схвалив рекомендацію свого дисциплінарного комітету про відкликання акредитації у російської національної антидопінгової лабораторії.

Московську лабораторію, діяльність вже припиняли у 2020 році, повідомили про рішення виконкому. Лабораторія як і раніше не має права виконувати роботу, пов’язану з аналізом зразків крові для антидопінгових організацій.

Рішення WADA можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді протягом 21 дня з моменту отримання рішення.

Як зазначає Reuters, російська влада традиційно відкидає підозри в тому, що застосування допінгу спортсменами підтримується на державному рівні.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

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