Російський тенісист вимагав вигнати з Олімпіади журналіста за питання про допінг

Російський тенісист Данііл Медведєв вимагав вигнати з Олімпійських ігор чилійського журналіста, який на післяматчевій пресконференції запитав його про ставлення до допінгу у російському спорті, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Журналіст запитав, чи є «клеймо шахраїв» на російських спортсменах, і як до цього ставиться особисто тенісист. Медведєв на це відповів, що журналісту має бути соромно за своє питання, і що йому більше не варто працювати на Олімпіаді.

«Я більше не хочу його бачити», – звернувся тенісист до присутніх у конференц-залі, серед яких були і організатори турніру.

У Міжнародній федерації тенісу вже прокоментували слова Медведєва, заявивши, що не мають можливості позбавити співробітника ЗМІ акредитації та відсторонити його від освітлення ігор. «Журналісти мають право запитувати що завгодно», – наголосили у пресслужбі федерації.

Медведєв наразі є другою ракеткою світу. На Олімпіаді йому вдалося пробитися до чвертьфіналу.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського використовуватиметься замість російського гімну на літніх Олімпійських іграх у Токіо і зимовій Олімпіаді в Пекіні. Рішення затвердив 22 квітня Міжнародний олімпійський комітет.

У квітні російська збірна презентувала нову форму на ігри в Токіо. Вона, з дозволу МОК, виконана в кольорах національного прапора.

В інструкції, яку отримали російські олімпійці для спілкування з іноземними журналістами на питання про допінгові скандали слід відповісти, що спортсмен у них ніколи не брав участі, а тему мають коментувати ті, хто запроваджував санкції проти російського спорту.