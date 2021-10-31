Намагаємося зробити все, щоб бій Усика і Джошуа навесні пройшов у Києві – Кличко  

Мер Києва Віталій Кличко заявив про намір Києва зробити «все можливе», щоб другий бій між боксерами Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся в українській столиці. Про це Кличко сказав у програмі «Суботнє інтрев’ю» на Радіо Свобода.

«За контрактом матч-реванш повинен пройти впродовж 6 місяців. І зараз розглядається, де це можливо зробити. Ми не є стороною, яка вирішує на 100%. Це повинні дві сторони узгодити позиції. Але ми намагаємося, щоб навесні бій пройшов у Києві на «Олімпійському». Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємося все зробити для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій пройшов у Києві», – сказав Кличко.

Мер столиці все ж визнав, що «поки що зарано про це говорити».

Раніше промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк анонсував бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа на березень-лютий 2022 року. Він висловлював сподівання, що цей поєдинок відбудеться в Києві, на стадіоні НСК «Олімпійський».

Усик 25 вересня здолав британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Ентоні Джошуа – той самий боксер, який 4 роки тому переміг Володимира Кличка. Усик же поки не знає поразок на професійному ринзі – він виграв усі свої 19 боїв, з яких 13 завершив нокаутом.