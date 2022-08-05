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В УЄФА ухвалили рішення щодо поведінки вболівальників «Фенербахче» на матчі з «Динамо»

Вболівальники турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» 27 липня скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, висловлюючи таким чином своє невдоволення забитим голом (фото ілюстративне)

Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення щодо поведінки вболівальників турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» 27 липня.

Як йдеться на сайті організації, комітет виніс попередження «Фенербахче» через неналежну поведінку команди та оштрафував клуб на 50 тисяч євро.

У рішенні вказано, що мають бути частково закриті трибуни (щонайменше 5 тисяч місць) під час наступного матчу клубного турніру УЄФА «за жбурляння предметів і вигукування провокаційного повідомлення образливого характеру».

Зазначене часткове закриття стадіону підлягає випробувальному терміну в два роки, починаючи з дати цього рішення, вказано на сайті.

28 липня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарне розслідування щодо дій вболівальників турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо», що відбувся днем раніше.

Вболівальники «Фенербахче», зокрема, скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, висловлюючи таким чином своє невдоволення забитим голом. Футбольний клуб «Динамо-Київ» вийшов переможцем із тої зустрічі з турецьким клубом у Стамбулі. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян.

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