В УЄФА ухвалили рішення щодо поведінки вболівальників «Фенербахче» на матчі з «Динамо»

Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення щодо поведінки вболівальників турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» 27 липня.

Як йдеться на сайті організації, комітет виніс попередження «Фенербахче» через неналежну поведінку команди та оштрафував клуб на 50 тисяч євро.

У рішенні вказано, що мають бути частково закриті трибуни (щонайменше 5 тисяч місць) під час наступного матчу клубного турніру УЄФА «за жбурляння предметів і вигукування провокаційного повідомлення образливого характеру».

Зазначене часткове закриття стадіону підлягає випробувальному терміну в два роки, починаючи з дати цього рішення, вказано на сайті.

28 липня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарне розслідування щодо дій вболівальників турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо», що відбувся днем раніше.

Вболівальники «Фенербахче», зокрема, скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, висловлюючи таким чином своє невдоволення забитим голом. Футбольний клуб «Динамо-Київ» вийшов переможцем із тої зустрічі з турецьким клубом у Стамбулі. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян.