У МЗС України дали пораду вболівальникам «Фенербахче», які скандували ім’я Путіна на матчі з «Динамо»

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на поведінку вболівальників турецького клубу «Фенербахче», які під час матчу з київським «Динамо» скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, висловлюючи таким чином своє невдоволення забитим голом.

«У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники «Фенербахче» скандували ім’я президента Росії Владіміра Путіна, а вболівальники київського «Динамо» – ЗСУ. ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів у Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Тим часом, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров засудив поведінку фанатів турецького клубу.

«Очевидно, що демонстрацією свого невігластва і виявом доброзичливості до Путіна – міжнародного злочинця та вбивці, фанати «Фенербахче» відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій, спрямованих на підрив довіри до Туреччини та її народу. Знаючи зсередини про високий рівень поваги турків та їх симпатії до українців і України, які до того ж безмірно виросли після 24 лютого 2022 року, зберігаю надію на принесення керівництвом футбольного клубу «Фенербахче» й організаціями її фанатів публічних вибачень за образу почуття українців, які протистоять російській агресії з лютого 2014 року», – написав Чубаров у фейсбуці.

Футбольний клуб «Динамо-Київ» вийшов переможцем із зустрічі з турецьким «Фенербахче» в Стамбулі 27 липня. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян. Голи за «Динамо» забили Віталій Буяльський і Олександр Караваєв.

Відтак «Динамо-Київ» проходить у третє кваліфікаційне коло. Наступний його матч запланований на 2 серпня – клуб зустрінеться із австрійським «Штурмом».