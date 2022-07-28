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УЄФА почав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна на матчі з «Динамо»

Вболівальники турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, висловлюючи таким чином своє невдоволення забитим голом. Фото ілюстративне

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарне розслідування щодо дій фанатів турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо».

Як повідомляє пресслужба організації, призначено інспектора з етики та дисциплін, який проведе дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників «Фенербахче».

Про результати цієї перевірки обіцяють повідомити пізніше.

Вболівальники турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, висловлюючи таким чином своє невдоволення забитим голом.

Футбольний клуб «Динамо-Київ» вийшов переможцем із зустрічі з турецьким «Фенербахче» в Стамбулі 27 липня. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян. Голи за «Динамо» забили Віталій Буяльський і Олександр Караваєв.

Відтак «Динамо-Київ» проходить у третє кваліфікаційне коло. Наступний його матч запланований на 2 серпня – клуб зустрінеться із австрійським «Штурмом».

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