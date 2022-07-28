УЄФА почав дисциплінарне розслідування після скандування імені Путіна на матчі з «Динамо»

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарне розслідування щодо дій фанатів турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо».



Як повідомляє пресслужба організації, призначено інспектора з етики та дисциплін, який проведе дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників «Фенербахче».

Про результати цієї перевірки обіцяють повідомити пізніше.



Вболівальники турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, висловлюючи таким чином своє невдоволення забитим голом.

Футбольний клуб «Динамо-Київ» вийшов переможцем із зустрічі з турецьким «Фенербахче» в Стамбулі 27 липня. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян. Голи за «Динамо» забили Віталій Буяльський і Олександр Караваєв.

Відтак «Динамо-Київ» проходить у третє кваліфікаційне коло. Наступний його матч запланований на 2 серпня – клуб зустрінеться із австрійським «Штурмом».