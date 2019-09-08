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08 Вересень 2019, Київ 10:20
Новини | Суспільство

Фінал US Open-2019: представниця Канади Андреєску здолала американку Вільямс

Американка Серена Вільямс не змогла здобути свій 24-й титул серії Grand Slam

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Представниця Канади, 19-річна Б’янка Андреєску стала переможницею Відкритого чемпіонату США 2019 року. У фіналі турніру представниця Канади румунського походження, посіяна під 15 номером, обіграла 23-разову переможницю турнірів Grand Slam 37-річну американку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 7:5.

«Б’янка ще не народилася, коли Серена Вільямс виграла свій перший титул на Шоломі – це сталося на US Open в 1999 році. Андреєску стала першою жінкою з Канади, яка виграла одиночний титул на турнірі Grand Slam», – йдеться в повідомленні на порталі «Великий теніс України».

Після перемоги на турнірі в Нью-йорку Андреєску підніметься на п’яту сходинку у світовій класифікації, Серена Вільямс – стане 9-ою.

Раніше у в ½ фіналу US Open українка Еліна Світоліна поступилася Серені Вільямс.

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