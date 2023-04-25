Вімблдон оголосив про допомогу українцям – після рішення допустити росіян і білорусів до турніру

Організатори головного у світі тенісного змагання на травʼяному покритті, Вімблдону, заявили 25 квітня, що вони запропонують додаткову підтримку українським гравцям і вболівальникам після того, як вимушені були скасувати заборону на участь російських і білоруських тенісистів.

На пресконференції у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету повідомили, що 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка — очікується, що загальна сума становитиме понад 500 тисяч фунтів стерлінгів (625 000 доларів США) — буде передана на допомогу українцям. Також організатори профінансують один день відвідування турніру для 1000 українських біженців.

Кожний український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери в готелі, а також приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.

Російські та білоруські гравці зможуть виступати в чоловічому та жіночому турнірах Вімблдону як нейтральні, це стосується і інших трьох змагань найпрестижнішої серії Grand Slam.

Росіяни Даніїл Медведєв та Андрій Рубльов входять до шістки найкращих тенісистів світу серед чоловіків, а друга ракетка світу білоруска Аріна Соболенко виграла на початку цього року перший із турнірів Grand Slam – відкритий чемпіонат Австралії.

Торік росіян і білорусів на Вімблдоні саме за рішенням організаторів не було.