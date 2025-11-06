Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Росії та бази запуску «Шахедів» в окупованому Донецьку

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вразили Волгоградський НПЗ, а також базу зберігання, комплектування та запуску «Шахедів» в тимчасово окупованому Донецьку.

За даними штабу, зафіксовано вибухи та пожежу в районі НПЗ, річний об’єм Волгоградського НПЗ складає 15,7 млн тонн (5.6% від всієї переробки в РФ).

«У ніч на 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА «Shahed» в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту). За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що з метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованого Криму було уражено три об’єкти паливно-мастильних матеріалів – на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді, на двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки, є загорання резервуарів з паливом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».