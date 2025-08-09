На фронті від початку доби було 118 боєзіткнень – Генштаб

На фронті від початку доби 9 серпня відбулося 118 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 22:00 український Генштаб.

Найбільше боїв було на Покровському напрямку. «Загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне і в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Дотепер триває чотири боєзіткнення», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, на Новопавлівському напрямку загарбники атакували 17 разів, на Лиманському напрямку – 12 разів, на Сіверському і Торецькому напрямках – провели по шість наступальних дій.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Російські загарбники завдали двох ракетних ударів шістьма ракетами і 56 авіаційних ударів, застосувавши 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 670 дронів-камікадзе та здійснили 3 069 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.