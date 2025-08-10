Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Саратовському НПЗ

У ніч проти 10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область, РФ), йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

«Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти», – повідомили у Генштабі.

Раніше російські медіа писали, що в ніч проти 10 серпня група безпілотників атакувала нафтопереробний завод у російському місті Саратов.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін розповів, що у ніч на неділю українські безпілотники атакували Саратов і «є пошкодження на одному з промислових підприємств».

Згодом Міноборони РФ відзвітувало, що за ніч засоби ППО «знищили та перехопили 121 український безпілотник».

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах вийшли з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.



