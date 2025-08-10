Влада: російський дрон вдарив по даху будівлі ОВА у центрі Сум

Вранці у неділю, 10 серпня, російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум, зазначив голова ОВА Олег Григоров.

«Ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути та залякати людей», – повідомив голова ОВА.

Також Григоров закликав мешканців і гостей Сумщини під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



