ЗСУ звільнили село Безсалівку на Сумщині – Генштаб

Українські військові звільнили та «повністю зачистили» від армії РФ населений пункт Безсалівка Сумської області, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування, в операції були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

«Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави», – підсумували у Генштабі ЗСУ.

Село розташоване на кордоні з Росією.

Українські військові розпочали Курську операцію 6 серпня 2024 року. Упродовж пів року ЗСУ контролювали місто Суджа, розташоване неподалік від державного кордону України та РФ, а також значні території Суджанського, Коренєвського та Глушковського районів.

Навесні 2025 року російські військові відновили контроль над містом Суджа, Суджанським та Коренєвським районами, а згодом окупували невелику частину Сумського району, йдеться про кілька сіл уздовж кордону. Улітку ЗСУ змогли витіснити російські підрозділи з частини захопленої ними території.



