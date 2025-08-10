Росія атакувала Дудчани на Херсонщині, пошкоджений багатоквартирний будинок – ОВА

Зранку 10 серпня сили РФ атакували безпілотниками Дудчани на Херсонщині, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Удари прийшлися по багатоквартирному будинку. Там пошкоджено фасад та покрівлю, а також вибито вікна», – кажуть в ОВА.

За даними відомства, інформація щодо постраждалих не надходила.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



