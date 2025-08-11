У СБУ підтвердили ураження в Росії заводу, який виробляє складові до ракет Х-32 та Х-101

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вранці вразили виробничі потужності «Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна» в Нижньогородській області РФ, повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ.

За попередніми даними, по заводу влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО «А» СБУ. Про наслідки не повідомляється.

«Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст», – повідомило поінформоване джерело.

У СБУ нагадали, що це підприємство є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101. Також завод входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння».

Раніше місцева влада Нижньогородської області РФ заявила про атаку дронів, мета атаки – промислові підприємства. За словами губернатора, в Арзамаському окрузі один співробітник (підприємства) загинув на місці, двох постраждалих доставлено до лікарні.

Телеграм-канал ASTRA на основі фото- і відеоматеріалів встановив, що безпілотники атакували в Арзамасі приладобудівний завод, який позиціонує себе як «одне з провідних підприємств» і перебуває під санкціями США та ЄС.

Міноборони РФ заявляє про знищення та перехоплення семи українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, з них два – нібито над територією Нижньогородської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.