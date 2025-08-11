У РФ заявили про атаку дронів, у соцмережах пишуть, що атакували приладобудівний завод в Арзамасі

Нижньогородська область РФ зазнала атаки дронів, мета атаки – промислові підприємства, заявив губернатор області Гліб Нікітін.

За його словами, в Арзамаському окрузі один співробітник (підприємства) загинув на місці, двох постраждалих доставлено до лікарні.



Телеграм-канал ASTRA на основі фото- і відеоматеріалів встановив, що безпілотники атакували в Арзамасі приладобудівний завод, який позиціонує себе як «одне з провідних підприємств» і перебуває під санкціями США та ЄС.





Друга промислова зона, про яку повідомив губернатор, імовірно – район у місті Дзержинськ, де розташовані кілька військових підприємств. Телеграм-канал Shot з посиланням на місцевих жителів повідомив, що вранці вони чули декілька вибухів.

Міноборони РФ заявляє про знищення та перехоплення семи українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, з них два – нібито над територією Нижньогородської області.

Українська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.