Війська РФ атакували Одещину, виникла масштабна пожежа, є постраждалий – ОВА

Російські війська вночі знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа і постраждала одна людина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО і збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об’єктах цивільного призначення. Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м². Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг, пакувальний матеріал. За попередніми даними, одна людина постраждала», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зауважили, що ліквідацію наслідків атаки ускладнювало «велике пожежне навантаження і відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.