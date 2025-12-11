Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося 165 боїв, майже третина – на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 165 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Майже третина боїв відбулася на Покровському напрямку – тут війська РФ здійснили 48 спроб потіснити українські підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.



За даними штабу, також інтенсивні бої тривають Олександрівському напрямку, де противник 24 рази атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.



На Костянтинівському напрямку сили РФ 18 разів штурмували позиції українських захисників, а на Оріхівському – 16 разів.



Противник також продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.



На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Читайте також: Українські війська відбивають російський механізований штурм Покровська – 7-й корпус ДШВ

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



