Генштаб ЗСУ: війська РФ значно посилили атаки на Лиманському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 216 бойових зіткнень, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку російські підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Значно зросла кількість російських атак на Лиманському напрямку – минулої доби тут було п’ять атак, а сьогодні з початку доби російські загарбники 43 рази атакували українські позиції. Наразі Сили оборони відбивають атаку противника у 14 локаціях.

На Костянтинівському напрямку противник 31 раз атакував українські позиції, сконцентрувавши зусилля у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.



На Гуляйпільському напрямку протягом доби українські оборонці зупинили 17 російських спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не було.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».



Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.