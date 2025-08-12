Чорноморський партруль. Як морські дрони і катери «загнали» флот Росії на базу

Тепер Російський Чорноморський флот рідко виходить у море: боєздатні кораблі перебувають на базі в Новоросійську, а будь-який вихід у море для них став небезпечним через українські морські дрони.

А патрульний катер Військово-морських сил України, навпаки, весь час виходить на патрулювання. Серед його завдань – боротьба з морськими мінами, «шахедами» чи дронами-розвідниками, а також із диверсійними групами.

Те, що подібні рейди можливі, свідчить, що російський флот до узбережжя вже не наближається.

Як це відбувається на власні очі побачила знімальна група телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

«Завдяки нашим береговим силам, ракетним комплексам по типу «Нептун», Військово-морським силам вдалося відтіснити Чорноморський флот Російської Федерації. Дуже висока скорострільність: від трьох до шести пострілів на хвилину», – каже Ілля, військовослужбовець ВМС України.

Російський флот, коли міг собі це дозволити, намагався заблокувати українські порти шляхом мінування

Сергій готує шестиствольний «Мініган». Висока щільність вогню допомагає боротися із дронами-камікадзе, які над морем летять у бік Одеси та інших українських населених пунктів.

«Велика проблема в прибережній зоні зараз – це міни. Російський флот, коли міг собі це дозволити, намагався заблокувати українські порти шляхом мінування», – пояснює він. Випадки підриву цивільних торговельних суден були, і не раз.

«Найчастіше це російські міни, які були встановлені неналежним чином, які спливають, відриваються від якорів і дрейфують до наших берегів. Вони мінували на початку війни саме район Чорного моря, де відбувається цивільне судноплавство. Якщо цей катер потрапить на неї, нічого від нього не залишиться», – каже Сергій.

Величезну роль у витісненні російського флоту відіграли морські дрони-камікадзе Сил оборони України, а також крилаті ракети.

ВМС України зробили все для того, щоб відтіснити їх подалі від берегів і зайняти контроль над прибережною територією

«Коли вони побачили, що ми можемо працювати по них крилатими ракетами, після цього вони припинили свої спроби здійснити висадку десанту або підходити з метою розвідки кораблями своїми. Побачили, що ми готові їх зустрічати. У них дійсно потужний флот, але на сьогодні ми бачимо, що реалії війни трохи змінюються, і ми робимо акцент більше на маневровість, прихованість, диверсійні групи, маломірні катери, маневрові, швидкісні, дрони», – каже Ілля.

Один відносно невеликий український надводний безекіпажний дрон може потопити величезний військовий корабель.

«Вдалося показати зуби. Я б так сказав. Ми не говоримо про артилерійський бій з кораблями Чорноморського флоту. Але Військово-морські сили зробили все для того, щоб відтіснити їх подалі від берегів і зайняти контроль над прибережною територією», – каже Ілля.