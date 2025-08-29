Лисак: вночі через удари російських дронів на Дніпропетровщині загинули двоє людей

Російські війська атакували Дніпропетровську область протягом ночі, повідомляє голова області Сергій Лисак вранці 29 серпня.

За його даними, українські військові збили над областю вісім безпілотників протягом ночі.

У Дніпрі внаслідок удару БПЛА постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Чоловік 46 років у важкому стані, 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості. У місті також виникло займання, пошкоджені інфраструктурний об’єкт та пожежна частина.

«Потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов’янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.

Атаки також спричинили пожежі на території підприємства, загорілися приватні будинки та суха трава. Постраждали АЗС та автомобілі.

За даними Повітряних сил, російська армія атакувала Україну 68 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами протягом ночі, 46 із них збили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.






