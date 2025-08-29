Повітряні сили: армія РФ вночі запустила 68 дронів, 46 збили

Російська армія атакувала Україну 68 ударнили дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів протягом ночі на 29 серпня, повідомляє командування Повітряних сил.

Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Міллерова, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», – йдеться в зведенні.





Командування зафіксувало влучання 22 БПЛА на дев’яти локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



