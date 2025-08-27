У Чернігові через удар «Шахедів» постраждали дві жінки – МВА

У Чернігові через російські удари дронами «Шахед» постраждали дві жінки, повідомив, повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, одна жінка госпіталізована, друга – відмовилася від шпиталізації.

«Внаслідок удару «Шахеда» – пожежа на одному з підприємств міста. Був зафіксований вибух в приватному секторі», – написав голова МВА у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.