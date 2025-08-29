ОВА: жителька Сумщини постраждала через удар російського дрона

Російські війська атакували Сумську громаду, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров увечері 28 серпня.

За повідомленням, увечері в четвер російський ударний дрон влучив у подвір’я в Піщанському старостаті Сумської громади. Постраждала 58-річна власниця будинку.

«Жінці надають необхідну медичну допомогу, попередньо її стан неважкий. Пошкоджень зазнав приватний будинок», – заявив Григоров.

Також протягом дня пошкоджень через обстріли зазнала Глухівська громада.

Читайте також: У Києві число загиблих від удару РФ сягнуло 22 – КМВА

Раніше вдень 28 серпня російські війська атакували безпілотником Білопільську громаду. 69-річну жінку доправили до лікарні з пораненнями.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



