Новини | Суспільство

ОВА: жителька Сумщини постраждала через удар російського дрона

Раніше вдень 28 серпня російські війська атакували безпілотником Білопільську громаду, поранена жінка (ілюстраційне фото)
Раніше вдень 28 серпня російські війська атакували безпілотником Білопільську громаду, поранена жінка (ілюстраційне фото)

Російські війська атакували Сумську громаду, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров увечері 28 серпня.

За повідомленням, увечері в четвер російський ударний дрон влучив у подвір’я в Піщанському старостаті Сумської громади. Постраждала 58-річна власниця будинку.

«Жінці надають необхідну медичну допомогу, попередньо її стан неважкий. Пошкоджень зазнав приватний будинок», – заявив Григоров.

Також протягом дня пошкоджень через обстріли зазнала Глухівська громада.

Раніше вдень 28 серпня російські війська атакували безпілотником Білопільську громаду. 69-річну жінку доправили до лікарні з пораненнями.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


