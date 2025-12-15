Міністри закордонних справ ЄС обговорять підтримку України та Близький Схід

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться в понеділок у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході, а також відносини блоку з Китаєм.

До міністрів ЄС у форматі відеоконференції приєднається їхній український колега Андрій Сибіга.

Брюссельська зустріч відбувається за кілька днів до саміту ЄС у Брюсселі, де лідери мають вирішити, чи готові вони надати Україні заморожені в ЄС активи Росії як позику для покриття довгострокових фінансових потреб країни.

Очікується, що міністри обговорять ситуацію на Близькому Сході, а також ситуацію в Сирії через рік після падіння режиму Асада. Відносини ЄС з Китаєм також є у порядку денному.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надає Україні, фінансову, гуманітарну, військову підтримку. За останніми даними, загальна підтримка ЄС українській армії оцінюється в 66 мільярдів євро.



