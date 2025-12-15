Радіо Свобода Weekly: Від Кабміну вимагають заборонити в Україні «сайти для росіян»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Петиція до уряду про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із пропозицією заборонити для сайтів російськомовні версії набрала 25 тисяч голосів, необхідні для її розгляду. На 10 грудня вона мала 25 204 голоси.

Автор петиції Олександр Леоненко апелює до того, що всі громадяни України за законом мають володіти державною мовою.

«Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська», – аргументує він.

Відтак він вимагає від Кабміну розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт, що передбачатиме повну заборону на російськомовні версії сайтів в Україні. Більше інформації тут

«Путінська ідея». Хто замінить ЗСУ на фронті, якщо військові підуть на виборчі дільниці?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути зміни у виборчому законодавстві, якщо західні партнери зможуть гарантувати безпеку проведення виборів.

Так він відреагував на слова президента США: Дональд Трамп заявив, що Україні варто провести президентські вибори. За його словами, українська влада використовує війну, щоб їх не проводити.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що ця ідея дуже небезпечна для України: «Її єдиною метою є дестабілізація ситуації в Україні. Тому я не бачу жодного сенсу, ані юридичного, ані політичного, в тому, щоб погодитись на цю ідею…Я скоріше буду голосувати проти цього, тому що це путінська ідея».

Тисяча кілометрів лінії фронту, обстріли міст та виборці в окупації. Чи можливі вибори в Україні під час війни? Про це читайте за лінком

Амністія (не)можлива: що буде з трибуналом та компенсацією збитків у разі «поганого» миру?

Амністія не застосовується: у статуті трибуналу прямо передбачена заборона амністії за злочин агресії.

у статуті трибуналу прямо передбачена заборона амністії за злочин агресії. Україна фактично не може вийти з угоди: денонсація потребує нового голосування у Верховній Раді – політично практично неможливо.

денонсація потребує нового голосування у Верховній Раді – політично практично неможливо. Навіть без України процес триватиме: інші держави можуть порушувати міжнародні справи щодо агресії, як це вже відбувалося в аналогічних кейсах в ООН.

Радіо Свобода розпитало у низки чиновників та юристів, які так чи інакше були дотичні до процесу створення моделі трибуналу, що буде з їхніми напрацюваннями, якщо у майбутній мирній угоді знову вирине пункт про амністію. Читайте за лінком

Обійшли Орбана. Як репараційна позика може врятувати Україну?

ЄС готує механізм фінансування України на 2026–2027 роки, ключовим елементом якого може стати репараційна позика, сформована з вартості заморожених російських активів.

План передбачає заміну коштів облігаціями Єврокомісії, а утримувати активи в замороженому стані можливо буде рішенням більшості держав-членів.

Головна перешкода — опір Бельгії, яка вимагає гарантій від ризику російської відплати.

Альтернативи — спільний борг ЄС або пряме фінансування країнами-членами.

Більше інформації за лінком

«Що рухає командирами, коли дають неправдиву інформацію». Відверта розмова з офіцером 82-ї бригади про Покровськ

Протягом місяців за оборону Покровської агломерації відповідає 7-й корпус швидкого реагування ДШВ. Під його управлінням зібрані різноманітні підрозділи сухопутних і штурмових військ, Нацгвардія, спецпризначенці і морпіхи. Ядро угруповання становлять одразу кілька десантних бригад.

Одну з них – 82-гу окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду – нещодавно перекинули в район міста, щоб підсилити той гарнізон, який вже тривалий час тримає оборону довкола Покровська і Мирнограда.

Цей підрозділ вже неодноразово діяв як своєрідна «пожежна команда» – з'являвся там, де складно, щоб допомогти стабілізувати ситуацію.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії поспілкувався з заступником командира одного з батальйонів 82-ї ОДШБр з позивним «Юрист» і розпитав його про, ймовірно, одну з найзапекліших битв російсько-української війни у 2025 році. Читайте і дивіться тут

Як українські хористки-біженки, «наближаючи мир», здобули Премію миру в Німеччині

«Ми не можемо взяти до рук зброю і захищати на передовій, але наше зброя – слово і пісня. Мені дуже важливо, щоб ми не втрачали свою ідентичність і співали українське», – розповідає Тетяна Строгаль.

Її, як і багатьох інших українок, війна роз’єднала з рідними. Переїхавши до Німеччини, Тетяна очолила жіночий хор «Ми з України» в Магдебурзі. Більшість хористок – біженки без музичної освіти, тож починала з двоголосся народних пісень.

За майже чотири роки хор дав понад 200 концентрів. А за колаборацію з магдебурзьким театром – виставу про українських жінок-біженок – хор отримав Премію миру імені німецького правозахисника та юриста Лотара Крайссіґа.

Про те, як українська пісня об’єднала жінок в екзилі, та про здобутки колективу розповідає проєкт Радіо Свобода «Ти як?». Дивіться і читайте тут

