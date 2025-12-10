Петиція до уряду про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із пропозицією заборонити для сайтів російськомовні версії набрала 25 тисяч голосів, необхідні для її розгляду. На 10 грудня петиція має 25 204 голоси, до кінця терміну збору підписів залишається шість днів.

Автор петиції Олександр Леоненко апелює до того, що всі громадяни України за законом мають володіти державною мовою.

«Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська», – аргументує він.

На думку автора петиції, російськомовні сторінки українських сайтів – це «колоніальний рудимент» і загроза інформаційній безпеці України, а хї наявність сприяє збереженню та поширенню російського інформаційного впливу.





Відтак він вимагає від Кабміну розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт, що передбачатиме повну заборону на російськомовні версії сайтів в Україні.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які б забороняли існування сторінок вебсайтів російською мовою, а також запровадити відповідальність за порушення.

Відтак уряд має почати розгляд петиції у рамках трьох днів. Розгляд петицій має здійснюватися не більше ніж протягом десяти робочих днів з дня публікації інформації про початок її розгляду.

У жовтні секретаріат уповноваженої із захисту державної мови повідомив, що за три квартали 2025 року зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення закону України «Про функціонування української мови як державної». Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги).







