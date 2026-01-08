Генпрокурорка Бонді: після затримання танкера під прапором РФ Мін’юст США відстежує ще кілька кораблів

Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що після захоплення Береговою охороною танкера Bella 1 американське Міністерство юстиції відстежує ще кілька кораблів.

«Будь-хто на будь-якому судні, хто не виконує вказівки Берегової охорони чи інших федеральних посадовців, буде притягнутий до відповідальності за законом у повній мірі», – написала вона у соцмережі Х.



Бонді зазначила, що через невиконання наказів Берегової охорони щодо екіпажу танкера Bella 1 розпочато розслідування, а «проти всіх винних осіб буде висунуто кримінальні звинувачення».

Читайте також: Захоплення США російського танкера є попередженням «тіньовому флоту»

Військово-морські сили США напередодні захопили російський танкер «тіньового флоту» в рамках дій Вашингтона проти суден, пов’язаних із незаконною торгівлею венесуельською нафтою.

Європейське командування США заявило, що танкер Marinera, який раніше називався Bella 1, був захоплений у північній частині Атлантичного океану між Ісландією і Великою Британією.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Вашингтон визнав танкер «бездержавним» після того, як він перейшов під російський прапор.

«Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило підсанкційну нафту. Судно було визнане бездержавним після того, як ходило під фальшивим прапором, і на нього був виданий судовий ордер на арешт, і саме тому екіпаж буде притягнутий до відповідальності», – сказала Левітт.

Невдовзі після того, як американські чиновники оголосили про захоплення «Марінери», Південне командування США заявило, що затримало ще один підсанкційний танкер у міжнародних водах Карибського басейну. «Перехоплене судно «Софія» діяло в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує «Софію» до США для остаточного розпорядження», – додали в повідомленні.

Міністерство транспорту Росії заявило, що затримане судно Bella 1 отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії 24 грудня 2025 року. «Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав», – йдеться в повідомленні відомства.

З початку 2026 року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів із нафтою та паливом, попри запроваджену США блокаду експорту, повідомляло 6 січня агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.



