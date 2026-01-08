«Незаконна силова акція» – заява МЗС РФ після затримання військовими США танкера під російським прапором

Міністерство закордонних справ РФ 8 січня висловило «серйозне занепокоєння» затриманням нафтового танкера Bella 1 (Marinera) американськими військовими в Атлантичному океані. На думку російського зовнішньополітичного відомства, це була «незаконна силова акція» проти судна.

У відомстві заявили, що танкер ще 24 грудня отримав тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором і здійснював «мирний прохід» у міжнародних водах Північної Атлантики, прямуючи до одного з російських портів. США, як стверджують у МЗС, неодноразово отримували інформацію про російську належність танкера та його «мирний статус».

МЗС зазначає, що зупинка та огляд судна у відкритому морі можливі лише за закритим переліком підстав, таких як піратство або работоргівля, що не стосується танкера Bella 1. В решті випадків такі дії дозволені лише за погодженням з державою прапора, Росія не давала такої згоди та висловлювала офіційний протест американській владі у зв’язку з переслідуванням танкера Береговою охороною США, додали в МЗС.

Міністерство назвало «безпідставними посилання американської сторони на своє національне санкційне законодавство». За версією Москви, обмежувальні заходи США та інших західних країн мають нелегітимний характер. МЗС РФ висловило «жаль та тривогу» з приводу «готовності Вашингтона до генерування гострих міжнародних кризових ситуацій».

Наприкінці грудня Берегова охорона США спробувала затримати в Карибському морі танкер Bella 1, що йшов під панамським прапором і який, як стверджувалося, прямував до Венесуели. Вашингтон заявляв, що судно перебуває в санкційних списках міністерства фінансів США через перевезення підсанкційної нафти. Екіпаж, що складається з громадян Росії, України та Індії, відмовився підкорятися вимогам американських військових, згодом члени екіпажу танкера намалювали на своєму борту прапор Росії. Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія надіслала підводний човен та «інші військово-морські сили» для супроводу танкера.

США захопили танкер удень 7 січня між Ісландією та Британськими островами. На борт судна висадився американський десант з вертольота. Агенція Reuters повідомляла, що в безпосередній близькості від танкера та Берегової охорони США перебували російські військові судна. Віце-резидент США Джей Ді Венс після завершення операції заявив, що це був «фальшивий російський танкер». «Вони намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб обійти санкційний режим», – сказав він в інтерв’ю Fox News.



