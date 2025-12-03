Бельгія критикує підготовлену в Єврокомісії юридичну базу для репараційного кредиту

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево розкритикував юридичну основу, яку підготувала Єврокомісія для репараційного кредиту Україні на основі заморожених російських активів.

За 20 хвилин до того, як Єврокомісія представила юридичні рамки для кредиту, сформованого на основі заморожених російських активів, бельгійський міністр вийшов до журналістів перед засіданням у штаб-квартирі НАТО із різкою заявою. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Він наголосив, що документ, який буде представлений, не відповідає на занепокоєння Бельгії.

«Текст, який Єврокомісія представить сьогодні, не відповідає на наші занепокоєння задовільно. Неприйнятно використовувати гроші та залишати нас наодинці з ризиками. Запропонована репараційна позика явно не є бажаним вибором», – заявив Максим Прево.

За його словами, навіть якщо держави-члени прагнуть рухатися в напрямку репараційної позики, Бельгія вимагає, щоб ризики, з якими стикається ця країна (саме на території Бельгії заморожені більшість російських активів) в результаті цієї схеми, були повністю покриті.

«Це не необґрунтоване прохання. Це просто справедливість. Ми не прагнемо налаштувати проти себе наших партнерів чи України. Ми просто прагнемо уникнути потенційно катастрофічних наслідків для держави-члена, яку просять проявити солідарність, але якій не пропонують такої ж солідарності у відповідь», – наголосив міністр закордонних справ Бельгії.

За повідомленням Financial Times, Єврокомісія стала працювати над альтернативними пропозиціями, які нададуть тимчасову ліквідність для підтримки кредиту в розмірі 140 мільярдів євро.

Раніше, 26 листопада, видання Politico повідомило про опрацювання європейськими країнами «плану Б» для фінансування України на випадок, якщо їм не вдасться домовитися про вилучення російських заморожених активів. За цими даними, одним із варіантів є надання Києву «проміжного» кредиту, який фінансується за рахунок запозичень ЄС.



