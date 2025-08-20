Ердоган у розмові з Путіним висловився на підтримку «справедливого миру»

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін провели телефонну розмову, повідомляють їхні канцелярії 20 серпня.

За твердженням офісу Ердогана, сторони обговорили результати зустрічі Путіна й президента США Дональда Трампа на Алясці й двосторонні відносини між Туреччиною та Росією.

«Президент Ердоган заявив, що уважно стежить за розвитком мирного процесу, що Туреччина щиро прагне досягти справедливого миру від початку війни, і що в цьому контексті ми підтримуємо підходи, спрямовані на встановлення міцного миру за участю всіх сторін», – повідомляє пресслужба президента Туреччини.

За повіомленням, Ердоган і Путін погодилися, що обидві країни повинні підтримувати діалог.

У Кремлі заявили, що розмова стосувалася зустрічі на Алясці та «розвитку ситуації навколо України», також згадувалося сприяння Туреччиною переговорам у Стамбулі.

Днями Ердоган привітав зустріч Путіна й Трампа на Алясці, висловивши думку, що вона надала нового імпульсу зусиллям щодо припинення війни в Україні.