Зеленський не підпише документ про відмову від територій – Єрмак

Президент Володимир Зеленський не буде підписувати ніякого документа, який передбачав би відмову України від територій, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України й українського народу», – сказав Єрмак в телефонному інтерв’ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic.

За його словами, у питанні території Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють сторони. «Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити», – сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента указом голови держави раніше був призначений очільником делегації України для участі в переговорах зі США й іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення миру.

27 листопада голова ОП повідомив, що команди України і США продовжать роботу вже на цьому тижні «для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві». «Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко», – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

26 листопада у МЗС Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європарламенті 26 листопада, заявила, що Євросоюз вітає мирні зусилля, очолювані президентом США, і додала, що завдяки спільній роботі делегацій у Женеві «в нас тепер є відправна точка». Вона також наголосила, що будь-яка мирна угода має «гарантувати реальну безпеку для України і Європи».