Каллас прокоментувала ідею обмежити чисельність російської армії

Чисельність російської армії слід обмежити, якщо аналогічну ідею висувають щодо українського війська, «яке ні до кого не вторгалося». Про це 1 грудня перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони в Брюсселі заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми не вважаємо правильним втручатися в рішення суверенних країн щодо того, наскільки великою є їхня армія. Але моя думка полягала в тому, що якщо буде тиск на українську армію, яка ні на кого не вторгалася, то також має бути тиск на російську армію, і насправді російська армія є тією, яка становить ризик для всіх», – обґрунтувала свою думку Каллас.

Віцепрезидентка Єврокомісії, відповідальна за зовнішню політику блоку, також зазначила, що за останнє століття Росія вторгалася до 19 держав, і «всі вони під загрозою».

«Якщо російська армія чисельна, а їхній військовий бюджет такий же великий, як зараз, вони захочуть використати його знову», – пояснила високопосадовиця.

Коментуючи активізацію дипломатичного процесу довкола війни в Україні, Каллас погодилася з думкою багатьох європейських лідерів, що Росія не зацікавлена в мирі.

«Нам потрібно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вони були готові постояти за себе в цей дуже-дуже складний час. Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії… Українці там (на переговорах з американською стороною – ред.) самі. Якби вони були разом з європейцями, вони точно були б набагато сильнішими, але я вірю, що українці постоять за себе», – наголосила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Каллас підкреслила, що зміцнити позицію України можна двома способами – тиснути на Росію подальшими санкціями і надати їй репараційний кредит, «якого вони (росіяни – ред.) дуже бояться». Посадовиця висловила впевненість, що, попри застереження Бельгії, Євросоюзу вдасться домовитися якщо не про позику Україні на основі російських заморожених активів, то про інші шляхи критично необхідного їй фінансування.

«Бельгія має законні побоювання щодо ризиків, але всі інші держави-члени заявили, що готові розділити ці ризики. Тож ми обговорюємо ці речі… Ми не збираємося залишати Раду (ЄС на рівні лідерів – ред.) в грудні без результату щодо фінансування України», – резюмувала Каллас.

Очільниця європейської дипломатії виступила на тлі продовження дипломатичних контактів між Україною, США та Росії про імовірні параметри потенційної мирної угоди в російсько-українській війні.

30 листопада на флоридському курорті Галландейл відбулися переговори української та американської делегацій на цю тему.

За результатами дискусій держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч «дуже продуктивною», але наголосив, що «потрібно ще більше роботи». Рубіо підтвердив, що з метою узгодження деталей спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після переговорів у Флориді зазначив, що «маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною».