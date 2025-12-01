Командування: кількість боєзіткнень на фронті за день перевищила 200

Від початку доби на фронті відбулося 202 бойових зіткнення, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 1 грудня.

Сили оборони відбивали російські атаки на Північно-Слобожанському, Курському та Південно-Слобожанському напрямках, на останньому триває одна сутичка.

Російська армія дев’ять разів намагалася витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Куп’янському напрямку, два зіткнення тривають.

20 разів армія РФ намагалася просунутися на Лиманському напрямку. Також бойові дії фіксуються на Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському російські загарбники 21 раз намагалися вклинитися в оборону.

«Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Шахове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Філія та у напрямку населеного пункту Гришине. Наразі бої точаться у п’яти локаціях», – йдеться в зведенні.

Ще 19 російських атак ЗСУ зупинили на Олександрівському напрямку.

Штаб зафіксував одне бойове зіткнення на Гуляйпільському напрямку і відбиття двох російських атак на Придніпровському.

Просочування російських військових у Покровськ триває. DeepState на своїй мапі фіксує збільшення «червоної зони», проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об’єктивного контролю, під контролем армії РФ перебуває 46% міста.

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



