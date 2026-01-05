Росія заборонила в’їзд 28 громадянам Канади: їх звинуватили в «неонацистській ідеології»

Міністерство закордонних справ Росії заявило про закриття «на постійній основі» в’їзду в країну для 28 громадян Канади, яких у російському зовнішньополітичному відомстві звинуватили у просуванні «неонацистської ідеології».

Як випливає з контексту заяви, мається на увазі діяльність на підтримку України – стверджується, що включені до списку люди причетні до «структур та організацій пробандерівського штибу», а також пов’язані з «шаленою укронацистською громадою» Канади.

Дії Росії названі у заяві МЗС «контрсанкціями» та відповіддю на раніше введені Канадою обмежувальні заходи.

Рішення про санкції, судячи із заяви МЗС, пов’язане із призначенням колишньої міністерки закордонних справ та віцепрем’єрки Канади Христі Фріланд на посаду радниці президента України Володимира Зеленського з питань економічного розвитку. Про призначення стало відомо 5 січня. У російському МЗС вважають, що це кадрове рішення нібито «відбілює злочини українських нацистів із 14-ї дивізії СС «Галичина».

Як постійно наголошують у Москві, дідом Фріланд був український журналіст Михайло Хом’як, який видавав у роки Другої світової війни в Кракові лояльну до нацистів газету і згодом емігрував до Канади. Жодного стосунку до дивізії «Галичина» Хом’як при цьому не мав.

До списку також включені керівник канадської Асоціації НАТО Роберт Бейнс, голова Ради директорів «Українського національного фонду» Вікторія Карпяк, представники української діаспори Канади, вчені-дослідники Голодомору, активісти організацій, які збирають кошти на допомогу Україні. Реакції Канади на рішення російської влади наразі не було.



