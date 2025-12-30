США зняли санкції з колишньої високопосадовиці російського «Сбербанку»

Міністерство фінансів США виключило колишню високопосадовицю «Сбербанку» Олександру Бурико зі списку санкцій, ідеться в повідомленні відомства.

З 2020 до 2022 року Бурико обіймала посади старшої віцепрезидентки «Сбербанку» та заступниці голови правління. Під американські санкції вона потрапила в травні 2022 року. Разом із Бурико до списку включили ще вісім високопоставлених керівників «Сбербанку».

Наголошувалося, що це було зроблено в рамках заходів, спрямованих проти «осіб та організацій, які мають вирішальне значення для здатності Росії вести війну проти України». У середині травня 2022 року стало відомо, що Бурико залишає «Сбербанк».

«Сбербанк» потрапив під санкції США у квітні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Незабаром після цього кілька високопоставлених керівників та членів ради директорів залишили організацію.