Міненерго: у трьох областях застосовані аварійні відключення світла через удари РФ

У Харківській, Сумській і Полтавській областях застосовані аварійні відключення світла через російські удари, повідомило 26 листопада Міністерство енергетики України.

«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької і Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, крім того, у всіх областях України 26 листопада застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові в ніч проти 26 листопада атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 90 ударними безпілотниками, близько пів сотні з яких – «Шахеди». За повідомленням, 72 БпЛА знешкодили сили ППО, при цьому зафіксовано влучання ракет і 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.